Диетолог рассказал, кому опасно есть мандарины

Российский диетолог Артур Моисеенко назвал несколько групп людей, которым не следует употреблять в пищу мандарины.
Врач отметил, что хотя этот вид цитрусовых очень полезен, от него стоит отказаться беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Кроме того, мандаринов следует избегать при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенных болезнях, гастритах и колите,
Моисеенко добавил, что если съесть слишком много мандаринов, то может развиться аллергическая реакция, которая способна протекать как в виде раздражения на коже, так и в форме анафилактического шока, отёка слизистых и удушья.
Врач добавил, что если знать меру, мандарины могут принести много пользы, потому что они богаты природными антиоксидантами, флавоноидами и витамином C. Так, в одном фрукте содержится более 40% от суточной нормы этого витамина.
Диетолог считает, что мандарин является лучшим фруктом в осенне-зимний период, потому что цитрусовые способствуют профилактике респираторных и вирусных инфекций.
Ранее терапевт Лариса Алексеева дала советы по укреплению иммунитета в осенний и зимний период. По её словам, важно создавать впечатление, что в помещении всегда солнечно. Для этого не стоит экономить на искусственном освящении. Настроение хорошо поднимают жёлтые и оранжевые цвета. Немаловажное влияние на настроение оказывают запахи: рекомендуется положить в вазу мандарины, апельсины и лимоны. Лучше отказаться от вещей чёрного и серого цвета, заменив их на цветные, отметила Алексеева, писал NEWS.ru.