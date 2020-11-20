Диетолог рассказал, кому опасно есть мандарины

https://static.news.ru/photo/57d63700-2b3c-11eb-b03c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский диетолог Артур Моисеенко назвал несколько групп людей, которым не следует употреблять в пищу мандарины.

Врач отметил, что хотя этот вид цитрусовых очень полезен, от него стоит отказаться беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Кроме того, мандаринов следует избегать при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенных болезнях, гастритах и колите, передаёт Росбалт.

Моисеенко добавил, что если съесть слишком много мандаринов, то может развиться аллергическая реакция, которая способна протекать как в виде раздражения на коже, так и в форме анафилактического шока, отёка слизистых и удушья.

Врач добавил, что если знать меру, мандарины могут принести много пользы, потому что они богаты природными антиоксидантами, флавоноидами и витамином C. Так, в одном фрукте содержится более 40% от суточной нормы этого витамина.

Диетолог считает, что мандарин является лучшим фруктом в осенне-зимний период, потому что цитрусовые способствуют профилактике респираторных и вирусных инфекций.

Ранее терапевт Лариса Алексеева дала советы по укреплению иммунитета в осенний и зимний период. По её словам, важно создавать впечатление, что в помещении всегда солнечно. Для этого не стоит экономить на искусственном освящении. Настроение хорошо поднимают жёлтые и оранжевые цвета. Немаловажное влияние на настроение оказывают запахи: рекомендуется положить в вазу мандарины, апельсины и лимоны. Лучше отказаться от вещей чёрного и серого цвета, заменив их на цветные, отметила Алексеева, писал NEWS.ru.