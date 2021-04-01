Диетолог назвала гриб, помогающий от опухолей

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Диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Тамара Прунцева назвала самый полезный гриб, который помогает бороться с опухолями, а также с возрастными болезнями. Об этом она поведала «Радио 1».

По её словам, грибы очень полезны за счёт того, что в них содержится множество полезных элементов — витамины группы В, никотиновая кислота, фолиевая кислота и многое другое, что помогает организму. Тем не менее самым полезным из них является белый гриб. Его Прунцева назвала «царём».

В белых больше всего антиоксидантов. Также есть исследования, доказывающие, что в белых грибах есть вещество, обладающее противоопухолевым эффектом, — сказала специалист.

Она добавила, что в этих грибах также есть эрготионеин — вещество, которое защищает от возрастных заболеваний, за счёт чего позволяет увеличить продолжительность жизни. Также не следует пренебрегать вёшенками — в них вещества, которые благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, обладают противоопухолевым эффектом и содержат в себе антиоксиданты.

Чтобы грибы усвоились, их следует термически обрабатывать. А для того чтобы разрушить содержащийся в грибах хитин, их надо или мелко нарезать, или сушить. Тем не менее есть ряд ограничений: заболевания ЖКТ, возраст человека и проблемы с почками. Детям до двух лет грибы давать вообще запрещено, а до десяти — в минимальных дозах, заключила диетолог.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Университета Бирмингема назвали напиток, который помогает защитить сердечную мышцу от губительного воздействия стрессовых ситуаций. По их словам, таким напитком является какао, причём пить его нужно регулярно.