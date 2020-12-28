Диетолог назвал сжигающий жир продукт

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Употребление всего одного яблока в день перед приёмом пищи способно помочь сбросить более пяти килограммов жира за год. Об этом заявил британский диетолог Роб Хобсон.

По словам врача, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

В 100 граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря чему мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой, — цитирует диетолога издание The Sun.

Хобсон подчеркнул, что содержащаяся в яблоках клетчатка помогает также регулировать баланс бактерий в кишечнике, что способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что самый надёжный способ сбросить лишние килограммы заключается в соблюдении режима питания с ограничением употребления некоторых продуктов. По её словам, под данный вид ограничений в питании подходят диеты с белковой и углеводной пищей, однако они сложны и неприятны.

Малышева добавила, что идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов, включая овощи, растительное масло, и, самое главное, она включает в себя 1,2 кг зелени в день. Врач считает, что данная диета подходит для любого человека, поскольку не устанавливает ограничений и легко соблюдается.