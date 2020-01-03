https://static.news.ru/photo/9d4d9d28-2f5c-11ea-b9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказала, сколько колбасы будет безопасным для организма. Он настаивает, что нужно съедать такое количество, которое будет «полезно, а не опасно».

Можно отрезать пару кусочков тоненькой вкусной и пусть даже очень жирной колбасы, то такую порцию съесть можно.

А если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя, — предостерёг диетолог в интервью РИА Новости.

Врач добавил, что колбаса — хороший продукт для тех, кто занимается спортом, так как является источником энергии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество дало советы о том, как выбрать качественную колбасу к новогоднему застолью. Ведомство сообщает, что важно учитывать цену колбасного изделия, его внешний вид, а также состав.