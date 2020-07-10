Диетолог из Австралии рассказала, какие привычки помогут похудеть

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Австралийский диетолог Лиана Уорд рассказала, какие привычки помогут быстро похудеть, а затем сохранять вес.

В первую очередь специалист по питанию советует отказаться от «заедания» разных чувств. Она отметила, что лучше всего не заедать стресс, грусть, тоску пищей, а сходить на прогулку или выплеснуть эмоции иначе, сообщают «Известия».

Утолить голод помогут стакан воды с лимоном или чай. Диетолог отметила, что часто жажду путают с голодом, поэтому до приёма пищи следует выпить воды. Воду можно пить и во время приёма пищи, что также уменьшит чувство голода.

Обед может состоять из смузи, салатов, овощей. Если овощи на вкус не очень приятны, то следует остановить выбор на смузи.

По мнению специалиста, полуфабрикаты можно употреблять не чаще двух раз в неделю. Не стоит забывать про здоровые жиры: орехи, масла, авокадо. Масло лучше выбрать нерафинированное оливковое.

Лиана Уорд отметила, что не стоит отвлекаться во время еды, есть при просмотре телевизора, разговорах по телефону, за чтением книги или журнала.

Диетолог добавила, что чувство насыщения приходит спустя 20 минут после приёма пищи. К тому же не стоит забывать про физические нагрузки, чтобы прийти в форму.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог рассказал, какие продукты можно есть перед сном. По словам врача, на ночь можно есть отварные яйца, омлет без молока, рыбу, куриное мясо и мясо другой птицы, яблоки, сырую морковь и огурцы.