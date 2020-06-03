Когда во многих городах России с 30 марта был введён режим самоизоляции, некоторые эксперты предсказывали скорый беби-бум. У супругов, запертых в квартире, появляется больше шансов завести ребёнка. В Сети даже появилось и широко разошлось шуточное слово «карантинята». Статистика же продаж тестов на беременность, а также врачи-гинекологи говорят об обратном. Всплеска рождаемости после карантина не будет, скорее, планируется её спад.

За первые 20 недель 2020 года в России на 7,7% упали продажи тестов на беременность — такие данные предоставили NEWS.ru представители компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка. Эксперты компании подсчитали объёмы реализации товаров за этот период времени и сравнили с показателями прошлого года.

Серьёзное падание спроса началось уже с 15-ой недели 2020-го, которая по всей стране стала второй карантинной. Количество проданных упаковок уменьшилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад продолжился на 19-ой и 20-ой неделе этого года. Объёмы реализации сократились на 15% и 18% соответственно.

За первые 20 недель 2020 года в России также сократились объёмы продаж тестов для определения овуляции – на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно серьёзное падение было зафиксировано на 14-ой неделе, которая стала первой карантинной. Объёмы продаж резко упали на 21%.

В следующие недели показания колебались то в сторону увеличения, то уменьшения. Новое резкое снижение продаж произошло на 20-ой неделе — с 11 по 17 мая. Количество проданных тестов на овуляцию снизилось на 17% по сравнению с 2019 годом.

Неуверенность в завтрашнем дне

Константин Михальчевский/РИА Новости Константин Михальчевский/РИА Новости

С началом карантина россиянки стали реже планировать беременность. Женщин в положении стало гораздо меньше — эту информацию подтвердили NEWS.ru медики. Так, уменьшение потока беременных пациенток отмечает врач-гинеколог Татьяна Шепель. Она считает, что это связано со страхом женщин перед будущим и неуверенностью в завтрашнем дне.

Похожую тенденцию подмечает и директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её данным, в последние месяцы в России наряду с сокращением продаж тестов на овуляцию и беременность немного выросли объёмы реализации контрацептивов.

Подавляющее большинство разумных женщин решило несколько скорректировать свои планы и отложило беременность до лучших времен, потому что экономическая ситуация не способствует пополнению в семьях. Многие лишились работы или части дохода. Очевидно, что сейчас не лучшее время. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог

Коэффициент рождаемости в России на тысячу человек населения снизился с 11,5 в 2017 году до 10,1 в 2019-ом, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Также, по ее словам, за последний год до 19 тысяч выросло число детей, чьи родители ограничены в родительских правах. Одновременно на 10,5% увеличилось количество отменённых решений о передаче несовершеннолетних на воспитание в семьи.

Как ранее писал NEWS.ru, в России падает рождаемость и растёт естественная убыль населения. На ситуации сказываются различные факторы, среди которых экономический застой, падение цен на нефть и вступление в репродуктивный возраст неготовой к рождению детей молодёжи. При этом на экономику критически влияет пандемия коронавируса: в условиях кризиса жители лишаются работы и доходов. Всё это может привести к тому, что страна погрузится в демографический шторм, а рождаемость упадёт ниже показателей 1990-х годов, считают эксперты.

По данным Росстата, численность населения России на начало 2020 года составляла 146,7 млн человек. Согласно пессимистическому прогнозу службы, в 2030-ом в стране будет проживать 139,7 млн граждан.