Дерматолог рассказала, как не навредить коже частым мытьём рук

Слишком частым мытьём рук можно повредить кожу, а в долгосрочной перспективе это грозит даже раком. Защитить руки помогут специальные кремы, рассказала «Москве 24» врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Для кожного покрова опасно длительное воздействие мыла, оно повреждает кожу, из-за чего она может начать пропускать с жидкостью нежелательные соединения. Поэтому мыть руки стоит только по необходимости, например после улицы, а потом мазать кремом.

Он создаст плёнку, которая препятствует потере воды, а значит, высушиванию кожи. Нужно использовать крема, приближенные к структуре липидного барьера. В их составе должны быть хорошие натуральные масла, смесь холестерина, триглицеридов, свободных жирных кислот, церамиды или керамиды, — рассказала Скорогудаева.

Особенно актуально это во время пандемии, когда руки приходится мыть часто. Также дерматолог не рекомендует пользоваться средством для мытья посуды: оно сильно обезжиривает.

Поэтому когда люди моют посуду без перчаток, то от кожи вообще ничего не остаётся. Невозможно защищать руки и смывать жир с тарелок одновременно, это две противоположные задачи, — объяснила Скорогудаева.

Она предостерегла, что при несоблюдении правил кожа рук может стать сухой, затем появится зуд, экзема, а позже вероятна даже аллергия и рак.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова порекомендовала чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, чтобы защититься от ОРВИ. Особенно важно это делать после перенесённого коронавируса, так как организм становится восприимчивым к заболеваниям.