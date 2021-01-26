Деменция, ВИЧ и диабет: раскрыты 10 опасных причин снижения веса

Многие россияне мечтают сбросить вес и увидеть заветную цифру на весах. Только одни избавляются от лишних килограммов при помощи диет и тренировок, а другие худеют внезапно, без каких-либо изменений в образе жизни. Нередко такое преображение радует человека, ведь сбросить массу тела удалось без лишних энергозатрат. Однако многие даже не подозревают, что внезапное похудение может свидетельствовать о серьёзных проблемах в организме. Какие заболевания приводят к потере веса и как их распознать — в материале NEWS.ru.

Сильное похудение может говорить о возникновении язвы на стенке желудка или на верхней части тонкой кишки. При таком нарушении слизистой человек начинает насыщаться очень маленькими порциями, сталкивается с тошнотой и хронической усталостью. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил терапевт и диетолог Ольга Бурлакова.

Внезапная потеря веса при обильном питании может свидетельствовать о наличии паразитов в организме. Особую опасность представляют ленточные черви. Они поглощают большую часть питательных веществ, которые потребляет человек, поясняет специалист.

Резкое похудение также может указывать на проблемы с щитовидной железой. В частности, речь идёт о гипертиреозе. Это заболевание характеризуется повышенной активностью щитовидки и избытком её гормонов в крови, что приводит к ускорению метаболизма. Такое состояние нередко сопровождается учащённым сердечным ритмом, избыточной потливостью, приступами паники и резкой сменой настроения, отмечает Бурлакова.

Снижение веса также может быть признаком диабета. Обычно люди с этим заболеванием набирают массу. Порой снижение веса происходит из-за частого мочеиспускания, что приводит к потере большого количества жидкости в организме. При этом заболевании у человека также могут долго заживать раны, покалывать и неметь конечности, отмечает терапевт. И даже несмотря на такие симптомы, многие не спешат обращаться к врачу — около половины россиян с диабетом о своём диагнозе не знает.

Внезапное похудение также может свидетельствовать об онкологическом заболевании. В частности, речь идёт о раке лёгких, молочной железы, толстой кишки или простаты. Всё дело в том, что, пытаясь побороть болезнь, организм начинает тратить все свои ресурсы и сильно истощается, поясняет специалист.

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Неожиданная потеря веса также может происходить из-за болезни Крона. Она характеризуется сильным воспалением желудочно-кишечного тракта и чаще всего встречается у молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет. При этом заболевании у человека обычно снижается аппетит, он перестаёт испытывать удовольствие от еды, отмечает Бурлакова. Кроме того, возможна тошнота, слабость и субфебрильная температура — 37–37,5 градуса.

При этом стоит отметить, что резкое снижение массы тела может быть следствием такого серьёзного заболевания, как ВИЧ. Люди, которые с ним столкнулись, могут, помимо прочего, испытывать боли в мышцах и горле, а также страдать от различного рода высыпаний. Ещё одна возможная причина непреднамеренного похудения — туберкулёз. Он сопровождается снижением аппетита, потому что бактерии, которые поражают лёгкие, очень часто влияют на пищеварительную и нервную систему. Симптомами туберкулёза также являются ночная потливость, хроническая усталость и продолжительный кашель. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Внезапное похудение в среднем и пожилом возрасте может быть связано с наступлением деменции. Всё дело в том, что при этом заболевании в головном мозге начинают накапливаться бета-амилоиды, которые нарушают механизм регулирования веса тела, пояснила Бурлакова.

Ещё одна не менее серьёзная причина снижения массы тела — депрессия. Люди, которые с ней столкнулись, обычно страдают от расстройства пищевого поведения. Одни начинают «заедать» плохие эмоции, а у других сил не хватает даже на то, чтобы поесть. Более того, некоторые и вовсе забывают о такой важной потребности человеческого организма, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Никифорова.

Еда — это базовая потребность, которая приносит удовольствие. При депрессии же радость не приносит ничего. Приёмы пищи воспринимаются как дополнительная обязанность. И физиологический голод человек тоже не ощущает, потому что при депрессии нарушается работа тех отделов головного мозга, которые отвечают за аппетит. При этом стоит отметить, что человек зачастую может не связывать своё психологическое состояние и резкое похудение. Наталья Никифорова антикризисный психолог антикризисный психолог

Восстановиться в таком случае поможет смена обстановки, особенно если в привычном окружении присутствуют стрессогенные факторы. Кроме того, улучшить состояние можно, если несколько дней «отлежаться». Психолог советует позволить себе какое-то время ничего не делать без угрызений совести. Однако при регулярных депрессиях рекомендуется разобраться в себе и добраться до подсознательных триггеров, которые становятся причиной подавленного состояния, подытожила Никифорова.