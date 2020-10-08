Данные больных гриппом и ОРВИ россиян поступят на портал COVID-19

https://static.news.ru/photo/1685aeb4-0938-11eb-9b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global lOok Press

C 8 октября все данные больных гриппом и ОРВИ россиян будут поступать на информационный ресурс Министерства здравоохранения РФ для мониторинга эпидемиологической обстановки по COVID-19.

На портал COVID-19 также будут передаваться сведения о лицах, иммунизированных от коронавируса. С помощью полученной информации власти планируют анализировать эффективность и безопасность иммунопрофилактики коронавируса, в том числе осложнений и побочных проявлений после вакцинации.

В ту же инфосистему поступят сведения о лицах, находящихся на карантине, в том числе и после прибытия из-за рубежа.

Данные обяжут направлять в инфоресурс медицинские организации, операторов специализированных сайтов и мобильных приложений по вопросам иммунизации или использования вакцин от COVID-19, а также операторов системы мониторинга движения лекарственных препаратов, пишет «Парламентская газета».

Ранее вирусологи предположили, что значительные изменения в ситуации с коронавирусом в лучшую сторону наступят в России ближе к январю. Пик заболеваемости специалисты однозначно определить не могут, но едины в обозначении периода, когда заболеваемость инфекцией пойдёт на спад, сообщал NEWS.ru.