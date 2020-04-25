Число заражённых COVID-19 в России удвоилось за неделю

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Число подтверждённых диагнозов COVID-19 увеличилось на 88,9% за неделю между 19-26 апреля. Коронавирус выявили у почти 81 тысячи россиян.

По информации «Интерфакса», в среднем число заражённых увеличивалось на 9,68% каждый день. Наименьший прирост случился 20 апреля, когда выявили 1,9 тысячи случаев.

Если недельный средний суточный темп прироста сохранится без изменений, то число заболевших в стране удвоится за семь дней — к 3 мая. <...> Сейчас Россия по числу заболевших почти догнала Китай, — отметили в издании.

Количество смертей от коронавируса выросло на 106% за неделю.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням детей призвал продлить режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 12 мая.