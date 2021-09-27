Будем болеть до весны: вирусолог рассказал, к чему готовиться россиянам

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru рассказал, как изменилась симптоматика у тех, кто сейчас заболевает коронавирусом. Учёный также назвал условия, которые будут способствовать росту и спаду заболеваемости в стране.

Профессор отметил, что в настоящее время наибольшее распространение на территории России получил штамм «дельта». Он выявляется практически в 100% случаев. Для него характерны такие симптомы как потеря вкуса и обоняния, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые встречаются чаще, чем при прежних формах COVID.

Главными же симптомами, без которых не обходится почти ни один случай заражения, являются высокая температура и сухой кашель.

Что касается уровня заболеваемости, то, по мнению вирусолога, в ближайшее время он будет расти, поскольку россияне неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические правила.

Сейчас осенний холодный сезон, заболеваемость будет нарастать. Могут быть подъёмы и спуски, а тянуться это будет долго, через всю зиму, и больше, — сказал профессор.

Он добавил, что единственный способ свести случаи заражения к минимуму — вакцинация. Она способна за короткий промежуток времени защитить от вируса большой процент населения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что пандемия коронавируса продлится ещё по меньшей мере год. По его словам, только после анализов данных по заболеваемости, полученных весной 2022 года, можно будет судить о том, когда россияне смогут вернуться к привычной жизни. Это будет зависеть от того, насколько адаптировался вирус и как он меняется.