Британские учёные объяснили, как родинка может свидетельствовать о раке

Симптомом рака кожи является увеличение количества родинок на теле, а также их изменения в цвете, форме и размере. Тревогу стоит бить в том случае, если обнаружено, что родинка трансформировалась в течение нескольких недель или месяца, подобная ситуация требует срочного обращения к врачу. Такие рекомендации опубликовало издание Daily Express, сославшись на данные специалистов.
По информации благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK, в Объединённом Королевстве каждый год
Внимание необходимо обращать на те образования, которые за короткий отрезок времени увеличились в размере, покрылись корочкой. Также должны насторожить изменение формы, цвета родинки, кровотечение из неё. Следует поговорить с врачом и в том случае, если родинка чешется или болит.
Исследователи напоминают, что у обычной родинки однородный цвет, а у меланомы он может быть в два тона или больше. Если её диаметр превышает 6 миллиметров, стоит обратиться к врачу.
Ранее главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов рассказал, что некоторые онкологические заболевания всё чаще выявляют и у молодых пациентов: рак груди и шейки матки обнаруживают у женщин уже с 20 лет. При этом от второго можно защититься, сделав вакцину от вируса папилломы человека.