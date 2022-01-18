Британские учёные объяснили, как родинка может свидетельствовать о раке

Симптомом рака кожи является увеличение количества родинок на теле, а также их изменения в цвете, форме и размере. Тревогу стоит бить в том случае, если обнаружено, что родинка трансформировалась в течение нескольких недель или месяца, подобная ситуация требует срочного обращения к врачу. Такие рекомендации опубликовало издание Daily Express, сославшись на данные специалистов.

По информации благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK, в Объединённом Королевстве каждый год фиксируют около 17 тысяч случаев рака кожи, сообщило издание. При этом этот недуг легко диагностировать, так как чаще всего поражённая область видна невооружённым глазом.

Внимание необходимо обращать на те образования, которые за короткий отрезок времени увеличились в размере, покрылись корочкой. Также должны насторожить изменение формы, цвета родинки, кровотечение из неё. Следует поговорить с врачом и в том случае, если родинка чешется или болит.

Исследователи напоминают, что у обычной родинки однородный цвет, а у меланомы он может быть в два тона или больше. Если её диаметр превышает 6 миллиметров, стоит обратиться к врачу.

Ранее главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов рассказал, что некоторые онкологические заболевания всё чаще выявляют и у молодых пациентов: рак груди и шейки матки обнаруживают у женщин уже с 20 лет. При этом от второго можно защититься, сделав вакцину от вируса папилломы человека.