Сотрудники медицинского университета в Ковентри описали историю 31-летнего британца, который заработал опасную инфекцию из-за пользования ушными палочками. В ткани, окружающей мозг мужчины, медики обнаружили опасное для жизни нагноение.
Возбудитель инфекции Pseudomonas aeruginosa оказался в черепе пациента вместе с ватой ушной палочки, предположили учёные. Научную работу опубликовало медицинское издание BM Journal.
К счастью для пациента, удаление ватной палочки и восемь недель лечения антибиотиками устранили серьёзные неврологические проблемы, с которыми он сталкивался, — отметили медики.
По мнению исследователей, использование ушных палочек не является полезной гигиенической процедурой. Палочки, как и любые другие инородные тела, повышают риск отитов и попадания инфекций в череп. Кроме того, их использование создаёт риск повреждения барабанной перепонки.
Как писал NEWS.ru, международная команда учёных разработала систему, которая соединила искусственные нейроны с биологическими и смогла передать сигналы в обоих направлениях.