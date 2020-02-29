https://static.news.ru/photo/108dab4e-5b08-11ea-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cuveland/imagebroker.com/Global Look Press

Сотрудники медицинского университета в Ковентри описали историю 31-летнего британца, который заработал опасную инфекцию из-за пользования ушными палочками. В ткани, окружающей мозг мужчины, медики обнаружили опасное для жизни нагноение.

Возбудитель инфекции Pseudomonas aeruginosa оказался в черепе пациента вместе с ватой ушной палочки, предположили учёные. Научную работу опубликовало медицинское издание BM Journal.

К счастью для пациента, удаление ватной палочки и восемь недель лечения антибиотиками устранили серьёзные неврологические проблемы, с которыми он сталкивался, — отметили медики.

По мнению исследователей, использование ушных палочек не является полезной гигиенической процедурой. Палочки, как и любые другие инородные тела, повышают риск отитов и попадания инфекций в череп. Кроме того, их использование создаёт риск повреждения барабанной перепонки.

Как писал NEWS.ru, международная команда учёных разработала систему, которая соединила искусственные нейроны с биологическими и смогла передать сигналы в обоих направлениях.