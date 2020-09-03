Борьба с коронавирусом обошлась Москве в 300 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d0fbdef4-edee-11ea-9174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На борьбу с коронавирусом власти Москвы потратили около 300 млрд рублей, заявил заммэра столицы Владимир Ефремов.

Мы видим на сегодняшний день выпадающие доходы до полутриллиона рублей только в этом году. Плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты на борьбу с COVID-19, — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что эти средства были потрачены на лекарства, дополнительное оборудование поликлиник и на расходные материалы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 2 на 3 сентября из московских больниц были выписаны 1157 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 217 899 столичных жителей. По состоянию на вечер 2 сентября число скончавшихся в Москве от COVID-19 с начала пандемии составило 4857 человек.