https://static.news.ru/photo/2e04cd80-6457-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Edwards/Impact Photos/Global Look Press

Всего около трети больных раком лёгких в России (25-30%) узнают о своём диагнозе на ранних стадиях — первой и второй.

Об этом в интервью NEWS.ru рассказал заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии онкоцентра Блохина профессор Константин Лактионов. По его словам, около 40% диагностированных случаев приходятся на последнюю, четвёртую стадию. Профессор отметил, что такие симптомы, как длительный кашель, скачки температуры или воспалительные изменения в лёгких неясной природы являются поводом пройти обследование на злокачественные образования.

Лактионов подчеркнул, что основной группой риска по раку лёгких являются курильщики. По этой причине среди больных больше мужчин — среди них курильщиков больше. Главным методом профилактики профессор назвал отказ от курения. В группе риска также находятся пожилые люди — большая часть диагнозов ставится лицам в возрасте 50-70 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, британские учёные-медики составили список симптомов рака лёгких, проявляющиеся на лице. Основными признаками стали опущение века глаза, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.