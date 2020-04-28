Более 4 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/897a6042-8925-11ea-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выздоровели ещё 606 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество людей, победивших болезнь, достигло 4130.

По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, за последние сутки было выписано почти в два раза больше пациентов, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.

В России на 27 апреля зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса: препарат ввели 508 добровольцам. Российский центр «Вектор» тоже приступил к испытаниям на людях.