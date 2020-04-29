Более 2 770 случаев COVID выявлено в армии и военных учебных заведениях

https://static.news.ru/photo/8552fbdc-8b0a-11ea-8609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вооружённых силах РФ в период с марта по 30 апреля проводили поголовное тестирование на коронавирусную инфекцию. В итоге диагноз COVID-19 подтвердился у 1 068 военнослужащих. Такие данные приводятся в бюллетене Минобороны России.

Кроме того, в военных вузах обнаружено 1 140 инфицированных, в довузовских учебных — 283. Положительным тест оказался и 285 гражданских сотрудников вооружённых сил.

За последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 53 739 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Режим самоизоляции для жителей Москвы продлён до 11 мая включительно. Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в личном составе Росгвардии зафиксировано 339 больных COVID-19. Среди них нет тяжёлых случаев течения инфекционного заболевания.