Биолог рассказал, какая ягода самая полезная осенью

https://static.news.ru/photo/6568715e-f0df-11ea-bd09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат биологических наук, фитотерапевт Михаил Лущик рассказал о полезных свойствах осенних ягод и назвал самую полезную.

По словам биолога, все сезонные плоды, которые созревают осенью в средней полосе России, будут полезны.

Но одна из ягод обладает многими полезными свойствами — это рябина. Она восполняет нехватку витаминов, снимает отёчность, а также обладает детокс-эффектом.

Рябина содержит достаточное количество витаминов группы B и витамина С, работает как общеоздоравливающая ягода. Витамины из ягод медленно выводятся из организма и успевают включиться в метаболизм. К тому же красный пигмент ягоды положительно влияет на организм, — привели слова фитотерапевта на портале радио Sputnik.

Михаил Лущик добавил, что рябина содержит много калия, он позволяет избавится от отёчности, например, во время беременности. Причём неважно, будут это ягоды красноплодной или черноплодной рябины.

Антиоксиданты, калий активируют кишечник, поэтому он быстрее выбрасывает токсины из организма, освобождает их, — пояснил биолог.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты назвали полезные свойства арбуза. По их словам, арбуз богат витаминами и минералами. И благодаря своему богатому составу он поможет укрепить организм, улучшить пищеварение, а также состояние кожи и волос.