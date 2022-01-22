Биолог: «омикрон» содержит более 50 мутаций

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий рассказал, что «омикрон»-штамм коронавируса содержит в себе более 50 мутаций. По словам специалиста, это помогает патогену быстрее и успешнее проникать в клетки организма, пишет РИА Новости.

Доминантный «омикрон» содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок, а из них больше 10 — на фрагмент-хищник, которым вирус взаимодействует с клеткой-жертвой, — рассказал Тоневицкий.

По его словам, именно такая структура молекулы привела к тому, что инкубационный период у «омикрона» составляет не пять дней, как у его предшественников, а всего три. При этом эта мутация предпочитает развиваться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в лёгкие.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически 100-процентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.