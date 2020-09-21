Дорога в могилу: как частые поездки на автомобиле вредят здоровью

22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля. Владельцам транспортного средства предлагается хотя бы на день отказаться от его использования. А вместо этого — ходить пешком или пользоваться общественным транспортом. Первый автомобиль изобретён инженером Карлом Бенцом более 130 лет назад. Сейчас, по данным агентства «Автостат», железный конь есть почти у каждого третьего россиянина. Врачи обеспокоены: регулярные поездки на машине наносят серьёзный вред здоровью и являются провоцирующим фактором развития многих заболеваний. NEWS.ru выяснил у медиков, какими проблемами может обернуться постоянное нахождение за баранкой.

Чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии, здоровому человеку нужно проходить по 10 тысяч шагов в день, что примерно равно 7 километрам, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог Роман Урсов. Пешие прогулки можно заменить плаванием или лечебной физкультурой. Если же человек не вылезает из кресла автомобиля, это грозит множеством проблем, сообщает доктор. Он назвал три причины, почему железный конь плохо влияет на здоровье сердца.

Водитель ездит на машине на работу, с работы, в магазин, в театр. Пешком он практически не ходит. Гиподинамия (недостаточная подвижность) напрямую влияет на систему кровообращения.

Человек постоянно находится в покое, сердце и сосуды не тренируются. Уменьшается сила сердечных сокращений. Это грозит серьёзными последствиями. Если возникает физическая нагрузка, она станет большим стрессом для организма. Может развиться сердечная недостаточность. Роман Урсов Врач-кардиолог Врач-кардиолог

Также, по словам врача, уже доказано, что уменьшение физической нагрузки ведёт к повышению артериального давления. А это кратчайший путь к инсультам и инфарктам.

За рулём человек регулярно испытывает стресс, особенно в крупном городе. Это вторая причина. Под влиянием нервного напряжения присходит постоянный выброс адреналина. Из-за этого увеличивается частота сердечных сокращений, что может привести к аритмии и другим болезням сердца, сообщает кардиолог.

Третьей причиной доктор назвал переутомление, без которого не обходится ни один водитель, стоящий в пробках. Оно снижает иммунитет, делая человека уязвимыми перед различными недугами.

Постоянно сидя за рулем, современный человек «едет в могилу», такое мнение высказал Юрий Конев врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ. Он назвал дефицит движения одним из главных факторов риска появления многих заболеваний: атеросклероза, сахарного диабета, ожирения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянное использование автомобиля может обернуться проблемами с опорно-двигательным аппаратом, рассказал в разговоре с NEWS.ru врач ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Так постоянный дефицит движения грозит нарушением кровообращения позвоночника и суставов, что приводит постепенно к их воспалению. Патология оборачивается многими серьёзными заболеваниями, например, остеохондрозом поясничного и шейного отделов позвоночника.

Само по себе ежедневное и длительное пребывание в сидячей позе приводит к выдавливанию межпозвонковых дисков, сообщил Литвиненко. Это может спровоцировать появление грыжи и протрузии (неестественное выпячивание межпозвоночного диска с сохранением его целостности). Возможные последствия этих состояний — частичный или полный паралич тела.

Чтобы автомобилисту избежать тяжёлых последствий для здоровья, следует, минимум 30 минут в день активно двигаться, сообщил доктор Литвиненко. Это могут быть как пешие прогулки, так физкультура и плавание. Также здоровье автолюбителя спасут перерывы в пути — раз в 2-3 часа. Лучше не просто выходить из авто, а делать упражнения — наклоны тела, приседания.

Пациентов с геморроем становится всё больше, не последнюю роль здесь играет гиподинамия, сообщил в беседе с NEWS.ru врач хирург-проктолог Андрей Мудров. Это один из основных факторов, который способствует развитию болезни. Люди игнорируют пешие прогулки, постоянно находятся за рулём, а потом долго лечатся.

Единственный плюс, который отмечают врачи- владельцы личных автомобилей немного реже заражаются респираторными заболеваниями. Ведь основным очагом их распространения является городской транспорт из-за скопления людей. Обладатели личных авто меньше вдыхают болезнетворных бактерий.