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Из-за своего необычного заболевания Сатеник Казарян из Армении каждый день плачет кристаллами, а не слезами. Об этом сообщил телеканал « Мир 24 ».

Девушке приходится доставать из глаз до 30 острых кристаллов за сутки. Она говорит, что извлекать их больно.

Сатеник уже обращалась ко врачам. Сначала она думала, что причиной странных «слёз» стал поход к стоматологу, где во время процедуры ей попала в глаза пыль. Одни доктора ей просто не верили, другие предлагали курс антибиотиков, но помощь оказалась временной.

Данным случаем заинтересовался минздрав страны. Ведомство планирует собрать консилиум медиков, на котором будут определяться с дальнейшей программой лечения девушки, сказал замминистра здравоохранения Армении Оганес Арутюнян.

Мы планируем провести с Сатеник еще один консилиум, где соберем сведения анамнеза, и тогда станет ясно, что происходит с пациентом, — отметил он.

На данный момент медики склоняются к тому, что девушка страдает врождённым нарушением метаболизма аминокислот, которое называется цистинозом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире была зафиксирована ранее неизвестная болезнь. От неё вскоре после заражения умерла женщина, писал News.ru.