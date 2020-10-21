Врач заявила о пользе мороженого при ангине

https://static.news.ru/photo/5710be88-12d9-11eb-b592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть мороженное при ангине не только не вредно, но и полезно, рассказала в беседе с NEWS.ru врач общей практики Ирина Добрецова. Более того, это можно делать даже на сильном морозе.

Любые холодные продукты, в том числе мороженое, помогает успокоить воспаление и обезболить пораженный участок. Хотя эффект будет временным, но ощутимым, — сообщила Добрецова.

Угощать небольшой порцией подтаявшего мороженного можно даже детей — это облегчит их состояние во время болезни, советует врач. Во-первых, у ребёнка поднимется настроение, во-вторых, холодный продукт ослабит боль в горле.

Заболевания дыхательных путей возникают не из-за влияния холода, а в результате воздействия болезнетворных бактерий. Ангину вызывают стрептококки, которые иногда содержаться в магазинном мороженом, рассказала Ирина Добрецова.

Недобросовестные продавцы размораживают и замораживают мороженое по несколько раз. Это приводит к образованию в продукте патогенной флоры. Она и вызывает воспаление в горле, — пояснила врач.

По этой причине многие связывают заболевания горла с употреблением мороженного. На самом деле дело не в температуре продукта, а в составе.

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