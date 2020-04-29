Amnesty International осудила жёсткие меры из-за COVID-19 в РФ

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Международная правозащитная организация Amnesty International осудила ряд ограничений из-за коронавирусной инфекции в России и Восточной Европе. В организации считают, что жёсткие меры должны соответствовать стандартам в области прав человека.

Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека, — привели сообщение организации в «Интерфакс».

Исследователь Amnesty International Хеза Макгилл выразил мнение, что сложилось впечатление о том, что некоторые власти с помощью ограничительных мер «подавляют инакомыслие» в стране, а не защищают здоровье граждан.

Правительства региона, похоже, рассматривают пандемию как карт-бланш на подавление прав человека. Любые жёсткие меры по предотвращению распространения вируса должны быть ограниченными по времени их применения, соразмерными и соответствовать стандартам в области прав человека, — процитировали сообщение доклада организации в «Интерфакс».

Критика организации по поводу российских ограничительных мер касалась реформы здравоохранения. В Amnesty International отметили, что реформа сделала здравоохранение в стране малодоступным, сократилось количество медицинских учреждений, персонала, средств индивидуальной защиты. В докладе организации отмечено низкое финансирование сферы и жалобы медицинского персонала на отсутствие средств защиты.

Помимо этого, организация раскритиковала то, что пациентов слишком рано выписывают из больниц или отказываются принимать без отрицательного теста на коронавирус, тогда как проведение теста может отнимать время, за которое человек уже может заразиться COVID-19.

Правительства Азербайджана и России привлекли к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников, которые открыто указывали на изъяны в действиях по реагированию на COVID-19, — привели слова Хезы Макгилла в «Интерфакс».

В докладе организации были рассмотрены ограничительные меры введённые в Азербайджане, Грузии, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Украине, России, Таджикистане, Туркменистане и в других странах.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал разрешить россиянам гулять в парках и скверах с условием соблюдения социальной дистанции. Он пояснил, что «сидение в душных тесных квартирах» не прибавит здоровья.