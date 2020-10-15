Академик РАН назвал фактор, повышающий в девять раз риск умереть от COVID

https://static.news.ru/photo/fb854278-0eff-11eb-8b69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

При заражении коронавирусной инфекцией существует показатель, который увеличивает вероятность летального исхода у пациента в девять раз. Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

На пресс-конференции эксперт сообщил, что таким фактором является ожирение.

Во многом исход связан с сопутствующими патологиями, и в основном с ожирением. Как увеличился риск тяжёлого течения — почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением, и почти в девять раз — риск летального исхода, — приводит слова Шляхто ТАСС.

При этом академик подчеркнул, что другим отягчающим фактором является дефицит витамина D. Он выявлен у 71,3% заражённых коронавирусной инфекцией. Тяжёлый дефицит обнаружен у 36,3%.

За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В сравнении с данными за прошлый день число заразившихся сократилось на 500. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека.

У 3427 новых инфицированных (24,9%) болезнь проходит без клинических проявлений. Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Данная цифра является рекордной за весь период пандемии. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491. Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.

Как писал NEWS.ru, ожидать стабилизации и дальнейшего спада уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа стоит уже в начале ноября. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.