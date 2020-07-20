Академик пояснил, что будет при одновременном заболевании гриппом и COVID

https://static.news.ru/photo/efda1164-ca59-11ea-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может сделать течение болезни более тяжёлым. Особенно сильно будут страдать бронхи и лёгкие, считает директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян.

Грипп сочетается с обычным коронавирусом, который сопровождает ОРЗ и не является таким патогенным. Как именно будет с новым вариантом коронавируса, мы можем только предполагать — вероятно, будет утяжеление и одной, и другой инфекции. Наверное, надо предполагать, что бронхолёгочные осложнения будут на первом месте, — цитирует «Царьград» Тотоляна.

Академик пояснил, что оба вируса поражают бронхолёгочную систему, поэтому больной может чувствовать себя хуже. Он предположил, что к коронавирусу может выработаться стойкий и длительный иммунитет, и если на протяжении двух лет у человека будет наблюдаться высокий уровень антител, его организм легче победит инфекцию.

Как писал NEWS.ru, коронавирус попал в Россию не из Китая, а из Европы. К такому выводу пришли специалисты Сколковского института науки и технологий. Согласно проведённому учёными Сколтеха исследованию, вирус в РФ завезли как минимум 67 независимых носителей в разные города в конце февраля — начале марта. Они создали разнообразие вируса, и поэтому сейчас в России присутствуют девять видов COVID-19. Исследование проводили специалисты из Центра наук о жизни Сколтеха, ВШЭ, НИИ гриппа, Института проблем передачи информации. Учёные сопоставляли генетические данные по вирусам, которые циркулировали на территории России.