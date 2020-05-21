Агроном назвала овощи и фрукты, которые можно и нельзя брать в мае

Зелёные культуры — самые актуальные в мае в плане насыщения организма витаминами. Это всё, что быстро растёт: рукола, салат, июньская капуста.
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Очень осторожно надо относиться к фруктам, которые уже появились на прилавках. Можно купить ранние сорта абрикосов или персиков, но при этом их нужно очень тщательно мыть и при малейших сомнениях срезать кожицу.
Дыни и арбузы в мае не берут — сезон этих бахчевых ещё не наступил. Скорее всего, аппетитные на вид плоды выращены с помощью химии. Пригодна в пищу земляника крупных размеров, которая тоже появилась на прилавках магазинов. Положительные качества этой ягоды пересиливают то, что она росла с применением антибиотиков.
Самое главное — тщательно мыть все фрукты и овощи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что употребление ряда овощей и фруктов необходимо свести к минимуму до наступления сезона, сообщила врач-диетолог Ирина Сухарева. По её словам, весной существует опасность отравления нитратами, которые используются для ускоренного роста плодов.
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