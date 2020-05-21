Агроном назвала овощи и фрукты, которые можно и нельзя брать в мае

https://static.news.ru/photo/1032b194-9b22-11ea-a6c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зелёные культуры — самые актуальные в мае в плане насыщения организма витаминами. Это всё, что быстро растёт: рукола, салат, июньская капуста.

Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова изданию Радио Sputnik. Она добавила, что в зелёных культурах, кроме витаминов, есть ещё и защитные вещества.

Очень осторожно надо относиться к фруктам, которые уже появились на прилавках. Можно купить ранние сорта абрикосов или персиков, но при этом их нужно очень тщательно мыть и при малейших сомнениях срезать кожицу.

Дыни и арбузы в мае не берут — сезон этих бахчевых ещё не наступил. Скорее всего, аппетитные на вид плоды выращены с помощью химии. Пригодна в пищу земляника крупных размеров, которая тоже появилась на прилавках магазинов. Положительные качества этой ягоды пересиливают то, что она росла с применением антибиотиков.

Самое главное — тщательно мыть все фрукты и овощи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что употребление ряда овощей и фруктов необходимо свести к минимуму до наступления сезона, сообщила врач-диетолог Ирина Сухарева. По её словам, весной существует опасность отравления нитратами, которые используются для ускоренного роста плодов.