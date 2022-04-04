Wargaming сообщила об уходе из России и Белоруссии

Компания — разработчик игр Wargaming объявила о решении прекратить деятельность в России и Белоруссии. Как сообщается на странице компании в Linkedln, с 31 марта она передала игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming, и начала закрытие студии в Минске. В течение переходного периода действующие продукты останутся доступными в обеих странах и будут управляться новым владельцем.

Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны, — говорится в сообщении.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил о второй волне ухода из России иностранных компаний. По его словам, это вызвано тем, что военная операция на Украине затягивается, а компании начинают понимать, что санкции и нарушение производственных цепочек в России неминуемо повлияют на внутренний рынок.

По словам аналитика, доверие в отношениях с зарубежным бизнесом подорвано и европейские предприниматели в лучшем случае будут пытаться использовать Россию как рынок сбыта. В худшем же случае следует ждать «железного занавеса с одной стороны, а с другой — бетонной стены».