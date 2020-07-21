Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart

https://static.news.ru/photo/70f43882-cb87-11ea-a021-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/hellishquart

В Сети появился геймплейный тизер игры Hellish Quart. Она представляет собой файтинг, в котором нужно драться на мечах. За игру отвечает инди-разработчик Якуб Кисел.

Создатели заявили, что лезвия в игре сталкиваются по законам физики. Бои выглядят максимально правдоподобно, поскольку для всех персонажей использовался захват движений. Игроку будут доступны рапиры, мечи, сабли и другие клинки. Можно будет играть против компьютера, а также с другими людьми, как локально, так и по сети.

Для битв будет доступно 12 арен. Игроки смогут выбрать между 12 игровыми персонажами, которые обладают своим стилем боя. Среди них — французские мушкетёры, польские гусары, татары, запорожские казаки и другие воины.

В игре заявлена кинематографическая сюжетная линия, игроки могут выбирать между аркадным режимом с боссом в конце и мультиплеером. Персонажей можно будет одевать в разные одежды. Также доступна игра вдвоём на одной клавиатуре.

Hellish Quart будет доступна в Stream. Точная дата выхода пока неизвестна.

Ранее Якуб Кисел около года работал в CD Project RED, где занимался анимацией «Ведьмака 3», а до этого проработал восемь лет в People Can Fly в должности ведущего аниматора Bulletstorm.

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