Персонажи Grand Theft Auto 5 заговорили по-русски Grand Theft Auto 5 озвучили на русском языке с помощью нейросети

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Появилась русскоязычная озвучка для игры Grand Theft Auto 5 от Rockstar Game, сообщил портал ixbt.games. Ее представили пользователи SynthVoiceRu и Toreno, в проекте использовали нейросеть.

Подготовил озвучку для легендарной GTA V. И это было не просто, так как персонажи в игре говорят экспрессивно и при этом нет возможности связать аудио-дорожку непосредственно с персонажем игры, — отметил SynthVoiceRu.

По его словам, озвучены все диалоги, которые сопровождались субтитрами. Реплики без субтитров озвучены по переводу транскрипции, поэтому у малозначимых NPC «могут встречаться странные реплики», предупредил пользователь. Озвучку катсцен представил Toreno.

Ранее главный редактор портала IXBT.games игровой журналист Виталий Казунов предрек следующей части игры — GTA 6 «сумасшедший успех». По его словам, на успешную реализацию проекта надеются и сами разработчики, уже пообещавшие хорошую прибыль инвесторам. Эксперт также подчеркнул, что на высокий шанс успеха указывают и результаты, которые получила компания после выпуска GTA 5.

Первый трейлер GTA 6 был опубликован разработчиками в ночь с 4 на 5 декабря. По словам представителей компании Rockstar Games, действие игры будет происходить в вымышленном штате Леонида, смоделированного на основе Флориды.