Опубликовано новое видео об игре Smalland про героя размером с муравья

https://static.news.ru/photo/cd834bba-e9d2-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Smalland

Разработчики опубликовали новое видео про Smalland — игру на выживание, герой которой маленький, как муравей.

Из ролика можно узнать более подробную информацию об игре и увидеть некоторые интригующие особенности. Так, персонаж летает по лесу на дельтаплане, сконструированном из листьев и веток, объезжает насекомое и наблюдает за сменой времени суток.

В зависимости от того, как пользователь будет развивать своего героя, тот может присоединиться к различным фракциям и использовать некоторых существ для езды. Например, попрыгать на кузнечике, заставить божьих коровок сражаться на своей стороне или полетать на птице.

Игра Smalland находится в разработке уже несколько лет. Её планируют выпустить в 2021 году, передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что студия Spokko, входящая в CD Projekt, разработала игру в дополненной реальности (AR) The Witcher: Monster Slayer. Пользователи получат возможность управлять ведьмаком и охотиться на различных чудовищ.