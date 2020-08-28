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Опубликовано новое видео об игре Smalland про героя размером с муравья

11:25, 29 августа 2020
Фото: Smalland

Разработчики опубликовали новое видео про Smalland — игру на выживание, герой которой маленький, как муравей.

Из ролика можно узнать более подробную информацию об игре и увидеть некоторые интригующие особенности. Так, персонаж летает по лесу на дельтаплане, сконструированном из листьев и веток, объезжает насекомое и наблюдает за сменой времени суток.

В зависимости от того, как пользователь будет развивать своего героя, тот может присоединиться к различным фракциям и использовать некоторых существ для езды. Например, попрыгать на кузнечике, заставить божьих коровок сражаться на своей стороне или полетать на птице.

Игра Smalland находится в разработке уже несколько лет. Её планируют выпустить в 2021 году, передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что студия Spokko, входящая в CD Projekt, разработала игру в дополненной реальности (AR) The Witcher: Monster Slayer. Пользователи получат возможность управлять ведьмаком и охотиться на различных чудовищ.

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