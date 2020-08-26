CD Projekt анонсировала мобильную AR-игру по вселенной «Ведьмака»

https://static.news.ru/photo/b030a5ec-e826-11ea-97f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Witcher: Monster Slayer/youtube.com

Студия Spokko, входящая в CD Projekt, разработала игру в дополненной реальности (AR) The Witcher: Monster Slayer. Пользователи получат возможность управлять ведьмаком и охотиться на различных чудовищ.

Для победы над монстрами игрокам понадобятся зелья, масла и бомбы, а также тренировки для персонажа. Среди противников окажутся каменные големы, суккубы и василиски. После того как чудовище будет уничтожено, пользователь получит трофеи. Кроме того, разработчики предусмотрели сюжетные квесты.

В студии Spokko отметили, что действие игры будет разворачиваться задолго до истории Геральта.

The Witcher: Monster Slayer выйдет на iOS и Android и будет доступна бесплатно. Дата релиза игры пока неизвестна.

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