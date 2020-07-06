Microsoft может быть заинтересована в покупке игрового подразделения WB

https://static.news.ru/photo/ad5c99aa-c01e-11ea-b617-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Компания Microsoft проявляет интерес к Warner Bros. Interactive Intertainment. Её покупка позволит корпорации расширить игровые возможности команды Xbox.

Инсайдом поделилось издание The Information, однако других подробностей потенциальной сделки у них пока нет. Игровое подразделение Warner Bros., насчитывающее 11 студий, может оцениваться в сумму от $2 до $4 млрд.

В его покупке также могут быть заинтересованы Activision, Take-Two и EA. Компании пока никак не прокомментировали эту новость.

Информация о намерении холдинга AT&T продать Warner Bros. Interactive Intertainment появилась в середине июня. Его руководство считает игровое подразделение малозначимым по сравнению с другими.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft объявила дату проведения игровой презентации Xbox. Мероприятие пройдёт 23 июля в 19:00 по московскому времени.