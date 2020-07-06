«ИгроМир-2020» пройдёт в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/59734ad0-c02f-11ea-851e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы игровой выставки «ИгроМир» перенесли мероприятие на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Ивент пройдёт в онлайн-формате с 3 по 4 октября.

С большим количеством участников приходит большая ответственность. И хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы не хотим рисковать вашим здоровьем. Поэтому приняли единственно верное решение — перенести «ИгроМир» на 2021 год, — говорится в заявлении.

По словам организаторов, все купленные билеты остаются действительными — их можно будет использовать для входа на выставку в следующем году.

Аналогичное решение коснулось и фестиваля гик-культуры Comic Con Russia. В начале октября пользователей также ждёт прямая трансляция из студии.

Ранее NEWS.ru писал, что «ИгроМир-2019» посетили японский геймдизайнер Хидео Кодзима и актёр Мадс Миккельсен. Они представили локализованный трейлер Death Stranding и поделились подробностями разработки игры.