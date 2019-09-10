https://static.news.ru/photo/8fa58ec4-d3ae-11e9-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Компания Electronic Arts объявила о проведении закрытого тестирования сервиса облачного гейминга Project Atlas.

Одна из главных задач разработчиков заключается в обеспечении высокого качество обслуживания в облачных играх в реальных условиях, которые зачастую оказываются не идеальными для ряда жанров с различными требованиями к игровому процессу.

Тестирование будет сконцентрировано в первую очередь на PC и предложит пользователям четыре игры: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals и Unravel. Участники смогут также проверить кроссплатформенную игру, кросс-прогрессию и «взаимодействие» с юзерами Origin.

Как отметил технический директор EA Кен Мосс, появление общедоступного облачного гейминга уже вопрос времени. Сейчас технология находится в ранней стадии развития, но компания намерена сделать следующей шаг с помощью отобранных для тестирования пользователей.

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