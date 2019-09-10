Компания Electronic Arts объявила о проведении закрытого тестирования сервиса облачного гейминга Project Atlas.
Одна из главных задач разработчиков заключается в обеспечении высокого качество обслуживания в облачных играх в реальных условиях, которые зачастую оказываются не идеальными для ряда жанров с различными требованиями к игровому процессу.
Тестирование будет сконцентрировано в первую очередь на PC и предложит пользователям четыре игры: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals и Unravel. Участники смогут также проверить кроссплатформенную игру, кросс-прогрессию и «взаимодействие» с юзерами Origin.
Как отметил технический директор EA Кен Мосс, появление общедоступного облачного гейминга уже вопрос времени. Сейчас технология находится в ранней стадии развития, но компания намерена сделать следующей шаг с помощью отобранных для тестирования пользователей.
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