https://static.news.ru/photo/ab9c8700-1b4c-11ea-9fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат от партии ЛДПР Василий Власов выдвинул инициативу о том, что государство могло бы финансировать создание отечественных компьютерных игр.

Российская IT-индустрия всегда считалась одной из сильнейших в мире, а российские программисты пользуются огромным спросом в крупнейших компаниях, поэтому необходимо экономическими механизмами стимулировать создание крупных игровых проектов, — цитирует РИА Новости обращение к вице-премьеру Максиму Акимову.

По словам Власова, если разработчикам удастся создать качественный продукт, то расходы на него полностью окупятся. Также он заявил о необходимости создания специализированного фонда для оказания финансовой поддержки производителям игр. По данным политика, рынок компьютерных игр на сегодняшний день превышает около $100 млрд.

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