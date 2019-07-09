Компания Apple неожиданно перевыпустила в App Store одну из классических игр онлайн-магазина — Texas Hold’em («Техасский холдем»).
Разработчики полностью переработали приложение, добавив новых персонажей, улучшив графику и сделав игровой процесс сложнее. Пользователи смогут сыграть против 24 реальных соперников или с друзьями по Wi‑Fi.
Карточная игра впервые стала доступна владельцам iPod в 2006 году. Спустя два года она попала в App Store и продержалась в нём чуть больше трёх лет.
Возвращение «Техасского холдема»
В начале мая Apple выпустила Warren Buffett’s Paper Wizard, которая стала вторым мобильным игровым проектом за последние 10 лет.