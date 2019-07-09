https://static.news.ru/photo/bb7f0536-a224-11e9-9827-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 9to5mac.com

Компания Apple неожиданно перевыпустила в App Store одну из классических игр онлайн-магазина — Texas Hold’em («Техасский холдем»).

Разработчики полностью переработали приложение, добавив новых персонажей, улучшив графику и сделав игровой процесс сложнее. Пользователи смогут сыграть против 24 реальных соперников или с друзьями по Wi‑Fi.

Карточная игра впервые стала доступна владельцам iPod в 2006 году. Спустя два года она попала в App Store и продержалась в нём чуть больше трёх лет.

Возвращение «Техасского холдема» приурочено к 10-летию App Store, который отпраздновал юбилей в 2018 году. News.ru ранее выпустил специальный материал, посвящённый истории успеха магазина приложений.

В начале мая Apple выпустила Warren Buffett’s Paper Wizard, которая стала вторым мобильным игровым проектом за последние 10 лет.