Яндекс выяснил выгодное время для покупки iPhone SE

https://static.news.ru/photo/86abea8e-8605-11ea-8660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Яндекс.Маркета проанализировали динамику цен на старые модели iPhone и выяснили, когда выгоднее всего купить iPhone SE второго поколения. Наиболее оптимальным временем для приобретения бюджетного смартфона может быть в июне.

По словам эксперта сервиса категории «Электроника» Кирилл Родин, стоимость устройств в начале лета будет ниже стартовой, а до осенней презентации новинок останется ещё как минимум 3 месяца.

Цены на первую линейку SE за первый месяц продаж упали на 6%, а через девять месяцев достигли годового минимума (около 33%). Схожий с новой линейкой iPhone XR 64 Гб за первый месяц продаж потерял в стоимости уже 23%, а iPhone 11 на 64 Гб — всего 8%. Поэтому, как считает эксперт, спрогнозировать динамику изменения цены на новые модели сложно, однако с учётом аналитики по предыдущим моделям можно сказать, что за первый месяц продаж новые модели SE могут потерять в стоимости не менее 5%.

По данным Яндекс.Маркета, в 2020 году тройка самых популярных моделей выглядит так:

iPhone 11 64 Гб (средняя стоимость 56 000 рублей); iPhone 11 128 Гб (средняя стоимость 59 000 рублей); iPhone Xr 64 Гб (средняя стоимость 45 000 рублей).

Новый iPhone SE к концу лета, скорее всего, попадёт в топ-3 по продажам и вытеснит iPhone XR, уверен Родин.

Продажи iPhone SE второго поколения стартовали в России сегодня, 24 апреля.

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