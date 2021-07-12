Роскачество назвало лучшие ударопрочные смартфоны

Телефоны OnePlus и Honor оказались лучшими противоударными смартфонами на рынке России. Об этом говорится в исследовании Рoскачества.

Самым прочным устройством был назван ОnePlus 6, который получил максимальные пять баллов в барабанном тесте. В топ-3 также включили Honor 10 и Blаckview BV9500.

Девайс (Blackview BV9500. — NEWS.ru) способен проработать без зарядки до 60 часов, и это рекорд Роскачества, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе тестирования были названы смартфоны с лучшей защитой от влаги. Максимальные баллы получили Sony Xperiа 10 II, Huаwei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S8+, Sаmsung Galaxy Note 8 и Goоgle Pixel 5.

Основными критериями при выборе защищённого смартфона эксперты назвали прочность корпуса, дисплея и степень защиты от влаги и пыли. Находящиеся в обзоре смартфоны специалисты испытывали в несколько этапов: проводили тест на царапины, проверяли на прочность в специальной барабанной трубе.

Эксперты ведомства пришли к выводу, что в продаже чащe встречаются влагозащищённые, чем противоударные аппараты. Покупателю стоит задуматься о покупке таких девaйсов лишь при потребности.

Ранее стало известно, что полная зарядка смартфона и его полная разрядка сокращают срок службы аккумулятора гаджета. Об этом заявил руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев. Он добавил, что срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов.