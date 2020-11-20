Павел Дуров назвал новый iPhone «устаревшей железкой» и предрёк крах Apple

https://static.news.ru/photo/b473444c-2b2a-11eb-b6bc-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: durov/instagram.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в пух и прах раскритиковал новый iPhone 12 Pro. По его словам, новая разработка компании Apple является «устаревшей железкой» и сулит скорый крах.

Только что попробовал iPhone 12 Pro — что за невероятно устаревшая железка. Выглядит и ощущается, как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года, только с уродливыми камерами, — написал Дуров в своём Telegram-канале.

По его словам, новый девайс оставляет после себя впечатление крайне несовременного устройства. В настоящее время Apple живёт только за счёт технологий и репутации основателя компании Стива Джобса, который скончался в 2011 году. Никаких новых инноваций уже давно не внедряется, считает основатель Telegram.

Дуров также обратил внимание на тот факт, что в 2020 году продажи iPhone упали на 21%. Если такая картина сохранится, то за 7–10 лет доля смартфонов Apple на мировом рынке будет уже незначительной.

Известно, что Дуров регулярно выступает против Apple и Google. Основатель Telegram обвинял корпорации в том, что они контролируют установку приложений на смартфоны пользователей. Он подчёркивал, что Apple и Google фактически «собирают налоги» со всего человечества.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple признала наличие проблемы у некоторых пользователей новых iPhone 12. Аппараты могут нарушить работу слуховых аппаратов.

Отмечается, что работе гаджета мешают некоторые аудиоартефакты, которые могут заметить владельцы аппаратов и аксессуаров для слабослышащих.