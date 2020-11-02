Apple запустит в России заблокированную функцию

https://static.news.ru/photo/f93320ba-1d11-11eb-8614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Tai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обладателям часов компании Apple будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца.

На Apple Watch 4 и более новых устройствах появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало в 2018 году, однако было заблокировано в России. С помощью этой функции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья и передавать её результаты лечащему врачу, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что в соответствии с распоряжением Росздравнадзора, приложения ЭКГ и данная функция не являются медицинскими устройствами.

Новые функции запустят в РФ с выходом очередного обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Ранее эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой. Кроме того, устройство может заряжать и другие гаджеты. Для этого необходима мощность в 5 ватт. Отмечается, что iPhone 12 поддерживает приёмник индуктивной зарядки и встроенный передатчик, писал NEWS.ru.