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Компания Apple выпустила седьмую бета-версию iOS 13 для разработчиков. Пользователи успели её изучить и обнаружили интересную находку — возможную дату презентации новой линейки iPhone.

iOS 13 beta asset suggests iPhone 11 Apple event on September 10th https://t.co/iAg8AvN7wX via @ChanceHMiller — Chris Sykes (@ChrisSykes108) 16 августа 2019 г.

Разработчики добавили в бету изображение с названием HoldForRelease («Придержать до релиза»). Оно включает в себя иконку календаря, на котором отмечено 10-е число, вторник. Примечательно, что 10 сентября 2019 года выпадает именно на этот день недели.

Ранее News.ru рассказал, что в Сети появились предполагаемые характеристики новых «яблочных» смартфонов. Линейка 2019 получит улучшенные дисплеи Liquid Retina с сохранённым вырезом, процессор следующего поколения A13 Bionic, 4 Гб оперативной памяти, а также 128, 256 и 512 Гб внутренней флэш-памяти. Пользователям, надеявшимся на 1 Тб, придётся дождаться 2020 года.

Разработчики улучшат технологию Face ID, которая должна работать так же быстро, как Touch ID второго поколения. Основная камера действительно будет квадратной, а на моделях премиум-класса будет установлено три датчика, в том числе и широкоугольный объектив. Пользователи смогут записывать 4K-ролики при 30 кадрах в секунду. Как отметил источник, новая камера будет лучше, чем у аналогичных устройств конкурентов.