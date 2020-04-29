Гаджеты

Apple адаптирует Face ID для людей в масках

12:13, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple выпустила третью бету iOS 13.5. Разработчики добавили важное изменение для iPhone c Face ID — пользователю в маске после неудачной разблокировки будет сразу предложено ввести пароль.

Другим нововведением беты стала совместная разработка Apple и Google. Она представляет собой тестовый API для отслеживания контактов с коронавирусом. Инструмент использует технологию Bluetooth и позволяет фиксировать сближение устройств.

В случае контакта с заражённым пользователь получит специальное оповещение.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки Phone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.

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