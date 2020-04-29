Apple адаптирует Face ID для людей в масках

https://static.news.ru/photo/a49ed552-8ac3-11ea-8638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple выпустила третью бету iOS 13.5. Разработчики добавили важное изменение для iPhone c Face ID — пользователю в маске после неудачной разблокировки будет сразу предложено ввести пароль.

As pointed out by @Sonikku_a2 , if youâre wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Другим нововведением беты стала совместная разработка Apple и Google. Она представляет собой тестовый API для отслеживания контактов с коронавирусом. Инструмент использует технологию Bluetooth и позволяет фиксировать сближение устройств.

В случае контакта с заражённым пользователь получит специальное оповещение.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки Phone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.