https://static.news.ru/photo/4aa1a34c-af9d-11e9-abfd-fa163e074e61_1024.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер столичного ЦСКА Никола Влашич рассказал, что не получал предложений от петербургского «Зенита».

Клуб, тренер, персонал, игроки — все хотели, чтобы я остался. Мне все нравится в ЦСКА. Разговоры об интересе «Зенита»? Это все слухи. Предложения от них не было, — приводит слова футболиста « Российская газета ».

Этим летом «армейцы» выкупили права на Влашича, подписав с ним контракт сроком на пять лет. Хавбек отметил, что счастлив выступать за ЦСКА.

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