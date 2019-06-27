https://static.news.ru/photo/78b7716a-990b-11e9-856e-fa163e074e61_1024.jpg Игроки ФК "Арсенал" радуются забитому голу в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Арсенал" (Тула) Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российский предприниматель Алишер Усманов передал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей.

С просьбой о дополнительном финансировании к Усманову обратилось руководство футбольного клуба. Кроме того, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл переговоры с генеральным спонсором «Арсенала» — госкорпорацией «Ростех» с просьбой выделить 500 миллионов рублей.

Тульский «Арсенал» сразу после получения средств выкупил контракт хавбека Сергея Ткачёва у ЦСКА. «Арсенал» показал лучший результат в своей истории — команда Игоря Черевченко заняла шестое место в РПЛ и пробилась в Лигу Европы.

Ранее определились возможные соперники тульского футбольного клуба «Арсенал» по второму отборочному раунду Лиги Европы. Российские футболисты встретятся с победителем противостояния между азербайджанским «Нефтчи» и молдавской «Сперанцей». Для «Арсенала» это будет дебют в Лиге Европы. Первые матчи второго отборочного раунда пройдут 25 июля, ответные — 1 августа, писал News.ru.