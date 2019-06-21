https://static.news.ru/photo/810a2a68-93f4-11e9-8c28-fa163e074e61_1024.jpg Артём Полярус Фото: artempolyarus/instagram.com

Украинский полузащитник футбольного клуба «Александрия» Артём Полярус перешёл в подмосковные «Химки».

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. Детали соглашения не разглашаются.

В прошедшем сезоне 26-летний Полярус сыграл за украинскую команду 22 матча. В его активе два очка (гол+результативная передача). «Александрия» впервые заняла третье место в чемпионате, что позволило выступать в Лиге Европы.

Представляющий интересы полузащитника футбольного клуба «Лейпциг» Арминду Брумы агент Катио Бальде заявил, что «Cпартак» (Москва) проявляет интерес к его клиенту, писал News.ru.