https://static.news.ru/photo/571dc8c2-a164-11e9-8cad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о намерении пригласить сборную Аргентины для участия в Лиге наций.

Нет никакой правды в предположении, что Аргентину попросили участвовать в соревнованиях УЕФА или стать членом УЕФА. УЕФА никогда не вступал и не будет вступать в какие-либо дискуссии по этому вопросу, — сообщается на официальном сайте.

Кроме того, УЕФА добавил, что в качестве духа товарищества организация готова пригласить Аргентину как специального гостя на любое мероприятие.

Ранее News.ru писал, что УЕФА предложил двум сборным принять участие в новом турнире. Сборные ответили на предложение отказом.