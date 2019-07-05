https://static.news.ru/photo/6c0e43c0-9f01-11e9-b81c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stephen Caillet/Panoramic/Global Look Press

Французский нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Антуан Гризманн перейдёт в испанскую «Барселону».

Как сообщает Marca, футболист подпишет с клубом пятилетнее соглашение и заработает €105 млн.

14 мая Гризманн объявил об уходе из стана мадридцев, вызвав негодование болельщиков клуба. В прошедшем сезоне форвард провёл за «матрасников» 48 матчей. В его активе 31 очко (21 гол и 10 результативных передач).

Ранее News.ru писал, что испанский футбольный клуб «Барселона» временно заморозил трансфер французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.