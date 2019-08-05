Полузащитник и капитан голландской команды А3 Гус Тил подписал четырёхлетний контракт с московским футбольным клубом «Спартак», сообщила пресс-служба «красно-белых».
Тил будет играть под 8-м номером, под которым ранее выступал Денис Глушаков.
Контракт 21-летнего хавбека с А3, за который он выступает с 2016 года, был рассчитан до 2023 года. В прошедшем сезоне Гус Тил забил 15 голов и отдал семь голевых передач в 39 матчах.
Ранее News.ru писал, что московская команда заплатила за трансфер 21-летнего хавбека €15 млн.