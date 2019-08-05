Гус Тил Гус Тил Фото: Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник и капитан голландской команды А3 Гус Тил подписал четырёхлетний контракт с московским футбольным клубом «Спартак», сообщила пресс-служба «красно-белых».

Тил будет играть под 8-м номером, под которым ранее выступал Денис Глушаков.

Контракт 21-летнего хавбека с А3, за который он выступает с 2016 года, был рассчитан до 2023 года. В прошедшем сезоне Гус Тил забил 15 голов и отдал семь голевых передач в 39 матчах.

Ранее News.ru писал, что московская команда заплатила за трансфер 21-летнего хавбека €15 млн.

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