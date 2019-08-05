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Футбольный клуб «Рубин» (Казань) на своём официальном сайте выступил с заявлением, где разъяснил, почему возникла проблема с допуском на стадион «Центральный» на матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (0:1).

К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди. Внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД, — говорится в заявлении. В...