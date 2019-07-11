Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Голкиперу московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Маринато Гильерме «Спартак» предложил €500 тысяч.

Как сообщает «СЭ», 11 июля «красно-белые» прислали в «Локомотив» официальное предложение по футболисту, соглашение с которым у «железнодорожников» истекает в конце декабря. 

Вратарь потребовал трёхлетний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодную зарплату в €2,5 млн. В свою очередь «Локомотив» предлагал €1,4 млн плюс бонусы.

Гильерме уже предложил руководству команды досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода, так как у него есть договорённость о переходе в московский «Спартак», который готов удовлетворить его запросы.

Ранее он стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона, писал News.ru.

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