https://static.news.ru/photo/c3c28a2e-a3f5-11e9-abd0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Голкиперу московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Маринато Гильерме «Спартак» предложил €500 тысяч.

Как сообщает « СЭ », 11 июля «красно-белые» прислали в «Локомотив» официальное предложение по футболисту, соглашение с которым у «железнодорожников» истекает в конце декабря.

Вратарь потребовал трёхлетний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодную зарплату в €2,5 млн. В свою очередь «Локомотив» предлагал €1,4 млн плюс бонусы.

Гильерме уже предложил руководству команды досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода, так как у него есть договорённость о переходе в московский «Спартак», который готов удовлетворить его запросы.

Ранее он стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона, писал News.ru.