Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России, московских «Спартака» и «Локомотива», игравший за клубы Италии, Германии и Швейцарии Игорь Шалимов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, с какими трудностями столкнутся российские арбитры в работе с системой видеоповторов (VAR) и объяснил, почему решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о новом лимите на легионеров — это хорошо для Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Нужна ли система видеоповторов в российском футболе?

— Конечно. VAR — хорошая система. Она исправляет большое количество ошибок арбитров в виде забитых мячей и назначения пенальти, уменьшает влияние арбитра на результат матча. Конечно, болельщики, игроки ещё не привыкли к тому, как это будет работать, потому что на видеопросмотры тратится большое количество времени: забивается гол, потом идёт пауза, гол либо отменяют, либо засчитывают. То есть теперь гол станет поправимой вещью. Это определённый дискомфорт для игроков и болельщиков. Но пройдёт время, судьи научатся быстрее принимать решения, и будет более комфортно, когда мы к этому привыкнем и поймём всю специфику.

— Есть ли какие-то видимые проблемы, помимо траты большого количества времени на видеопросмотры?

— Остаётся только одна проблема, которая не зависит от VAR, — это определение пенальти за игру рукой. Когда арбитры смотрят видео таких моментов, очень сложно со стопроцентной вероятностью определить, был пенальти или нет. Это не проблема VAR, это проблема регламента — за какую именно игру рукой назначается пенальти. Поэтому это часто затягивается на большее время, чем определение офсайда. Затем появляются споры — бывают моменты, когда 50% болельщиков, игроков и тех же судей говорят, что пенальти был, а другие 50% говорят, что не был.

— Как изменить эту ситуацию?

— Нужно чёткое понимание, за какую игру рукой даётся пенальти — за естественное положение руки или нет. Здесь судьи сами не понимают и не могут определить. Например, когда игрок выпрыгивает, он поднимает руку, но никто не знает, всегда ли он так делает, когда совершает прыжок или нет.

— Как в ситуации с прыжком Жерома Боатенга в четвертьфинале Евро-2016 (тогда на 65-й минуте защитник сборной Германии привёз в ворота национальной сборной ненужный пенальти, который помог итальянцам сравнять счёт встречи. — News.ru)?

— Ну да, вот он прыгает, и никто не знает, естественно он поднимает в этот момент руку или нет. Или, например, «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ, где «красные дьяволы» обыграли французскую команду со счётом 3:1. На 90-й минуте пенальти поставили из-за сомнительной игры рукой защитника Преснеля Кимпембе (ПСЖ); на чемпионате мира было пару моментов. И это проблема. Многие могут нападать на VAR, потому что даже арбитры, которые занимаются видеоповторами, не могут определить тот или иной эпизод со стопроцентной точностью.

— Готовы ли наши судьи к работе с системой?

. Главный судья Кирилл Левников во время использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в полуфинальном матче Кубка России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Михаил Джапаридзе/ТАСС

— Российские судьи такие же квалифицированные, как и другие. Они готовы к работе с системой видеоповторов, там ничего сложного нет. Но сложности начинаются именно в вопросе пенальти с игрой рукой. В остальном VAR не может ошибиться.

— VAR — не последняя реформа в российском футболе. Исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на легионеров. Теперь мы увидим «8+17», где каждая команда может внести на сезон не более восьми иностранцев, при этом количество одновременно находящихся на поле легионеров не будет ограничено. Что вы думаете по этому поводу?

— Я считаю, что сильных изменений не будет. В малых количествах игр мы увидим всех восемь легионеров на поле. В среднем так и останется, как в прошлых сезонах. Положительный момент — не будет 10–12 легионеров, половина из которых сидит на лавке. Будут подбираться более качественные иностранцы в нашем чемпионате.

— Скажется ли это как-то особенно на работе тренеров?

— Для тренеров упростится работа. Хоть и раньше это не было большой проблемой, но всё время надо думать: «Шесть легионеров, кто кого будет менять? А здесь надо поменять русского на иностранца». Теперь у тебя есть просто восемь человек, ты выбираешь состав, не думая ни о заменах, ни о количестве легионеров на поле. Это большой плюс для клубов, которые выступали за отмену лимита, потому что из 10 человек, не берём в счёт вратарей, которые в большинстве своём имеют российское гражданство, ты можешь поставить восемь иностранцев. Это большой плюс для первой пятёрки турнирной таблицы, потому что им важно, чтобы на поле было больше иностранцев.

— А что касается сборной?

— Для сборной решение было принято, скажем так, посередине между «хорошо» и «плохо». Я уверен, что сборная выступала за то, чтобы лимит оставался, так как именно за счёт него российские игроки находятся на поле. А клубы, понятно, поддержали идею отмены. И решение создать схему «8+17» — это хорошо и для сборной, и для клубов. Это большой шаг к следующему уровню — отмены лимита вовсе. Шага назад уже точно не будет.